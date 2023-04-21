«Почта России» нанимает новых сотрудников, чтобы обеспечить доставку пенсий в срок

С 1 мая в России меняются правила доставки пенсий. По новому федеральному закону, пенсионеры будут получать выплаты только от сотрудников «Почты России».

В Свердловской области около 200 тысяч пожилых людей получали деньги через частные службы доставки, поэтому изменения коснутся их напрямую. Заместитель управляющего отделением Социального фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина уверяет, что пенсионерам не о чем беспокоиться. «Социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, то есть никаких заявлений подавать не надо. Граждане по-прежнему смогут получать пенсии на дому или в кассе почтового отделения, даты доставки не меняются. По графику пенсии выплачиваются с 3 по 24 число каждого месяца, в мае будет также», – сообщила чиновница на пресс-конференции.

По словам Шубиной, в Свердловской области порядка 1,3 миллионов пенсионеров. Из них 30% получают пенсии на дому, а 70% – на банковские карты. Пенсионеры, которые пользовались услугами альтернативной доставки выплат, оповещены об изменениях в законе, в том числе посредством SMS.

Директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев заявил, что компания готова выполнить возложенные на нее обязательства. «В частных службах доставки пенсий работали порядка 300 человек. Соответственно, нам нужно было найти столько же людей. «Почта России» уже приняла на работу дополнительно более 100 человек. Еще 140 человек, ранее работавших на альтернативную доставку пенсий, планируют перейти к нам, они уже заполнили анкеты. Оставшуюся часть мы доберем действующими сотрудниками «Почты России». Поэтому с точки зрения персонала компания готова. Если будут какие-то сложности, их будут решать на месте усиленные мобильные группы «Почты России». Если человек раньше получал пенсию в кассе, то для него ничего не меняется – все пункты переходят в «Почту России», поэтому гражданин будет приходить в то же самое место, только там сменится вывеска. Хочу всех пенсионеров заверить, что выплаты они получат точно в срок. В Свердловской области почта никогда не сбивала график», – подчеркнул Дмитрий Киселев.

«Системно мы не ожидаем каких-то сбоев. Могут быть случайные события, но мы все вместе готовы решать вопросы», – заверил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Ольга Шубина добавила, что граждане при желании могут самостоятельно выбрать способ получения пенсий. Для этого им нужно подать заявление в Социальный фонд, в МФЦ или на портале «Госуслуги». Еще один важный момент связан с нотариальной доверенностью для получения пенсий, которую нужно переоформить, если она была заключена с частными службами доставки. В правительстве Свердловской области сейчас прорабатывают вариант, чтобы новую доверенность на получение пенсий можно было оформить у главы муниципалитета, тогда пенсионерам не придется тратить деньги на услуги нотариуса. Консультации по новым правилам доставки пенсий можно получить по горячим линиям: 8 800 6000 389 (социальный фонд РФ) и 8 800 1000 000 («Почта России»).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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