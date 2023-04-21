Премию губернатора получат спектакль про уральского композитора и книга про битломанов

Стали известны имена деятелей искусства и литературы, которые в этом году получат премию губернатора Свердловской области. Как сообщили в ДИПе, всего будет вручено 10 премий по 200 тысяч рублей каждая.

В сфере театрального искусства премию получат: Свердловская детская филармония за программу «Танцевальное путешествие «Легенды земли уральской», Свердловский театр музкомедии за спектакль «Маленькая серенада», ТЮЗ – за постановку «Дуэль». Награждены также представители Объединённого музея писателей Урала за моноспектакль «Помнить» и артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета за проект L.A.D – юбилейное посвящение композитору Леониду Десятникову.

В области кино награда присуждена режиссёру Марине Чувайловой за документальный фильм «Миры Майи», в области изобразительного искусства – художнику-живописцу Андрею Прохорову за цикл полотен «Время героев». Писателями-лауреатами стали Арсен Титов (за четырёхтомник «Проза 10-х годов») и Дмитрий Карасюк за книгу «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР». Премия губернатора за значительный вклад в развитие культуры и искусства присуждена артисту оригинального жанра Владимиру Попову.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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