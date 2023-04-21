В мэрии обсудили, как «обезвредить» критикующих активистов

В администрации Екатеринбурга сегодня прошел круглый стол по поводу роли горожан в формировании комфортной городской среды – одноименный нацпроект действует в России, и сейчас идет голосование за площадки, которые реконструируют и благоустроят за казенный счет в следующем году. Сделать выбор может любой горожанин на соответствующем сайте с помощью учетной записи на Госуслугах, если ему уже исполнилось 14 лет. В Екатеринбурге, например, приняли участие в голосовании (оно началось 17 апреля, а закончится 31 мая) уже почти 30 тысяч человек. Впрочем, горожане демонстрируют активность и другим образом. В частности, критикуя проекты.

Об этом в том числе говорили на круглом столе в мэрии. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов посетовал, что екатеринбуржцы слишком поздно пытаются выразить свое мнение по поводу реконструируемых объектов: «Почему-то наши горожане начинают вспоминать о корректировках проекта, когда уже трактор заехал на площадку. Поэтому наша основная задача – сейчас людям объяснять, что прямо сейчас, как только закончится голосование, надо давать предложения и обратную связь по проекту. Поэтому и в парке XXII партсъезда работы закончились позже, чем планировали, все растянулось на два года, хотя возможность раньше закончить была», – сказал он.

Его поддержала глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова. «Хочется, чтобы это носило не протестный, а конструктивный характер. Если это вполне разумное предложение, как было в парке возле Дворца молодежи, а там были разумные предложения, – они все были учтены, не было со стороны исполнителей и заказчика никаких нареканий», – отметила она. Специалисты сферы благоустройства также посчитали, что надо привлекать критично настроенных екатеринбуржцам к дискуссии как можно раньше.

«Все активисты делятся на две категории. Первые – конструктивные, ответственные, они прислушиваются к тому, что им говорят. И вторые – конфликтные, которые появляются, уже когда забор ставится и первая группа начинает рассасываться, мол, «до свидания, вопрос решен». И ведь вроде все уже решили, но до самого конца [проекта] критики из второй группы требуют: «То пересмотрите, это пересмотрите». Я долго думала, как это можно нивелировать, и пришла к выводу, что надо сильнее поддерживать первую группу и раньше вовлекать вторую. Например, через СМИ, группы во «ВКонтакте», мессенджерах», – сказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина.

Руководитель проектов концептуальных разработок консалтинговой компании Екатерина Витюк предположила, что критиканство связано с тем, что люди просто не знают некоторых нюансов. «Мы на ранних стадиях стараемся найти людей, которые почему-то против, приглашаем их на встречи с профессионалами, постепенно вместе с ними начинаем решать задачи – например, выбора оборудования для площадки, выбора озеленения. И помимо того, что человек занят деятельностью, происходит еще и ликбез. Потому что человек иногда против из-за незнания каких-то тонкостей», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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