Низкие зарплаты, нехватка средств и стереотипы о жуликах: что мешает российским мэрам

Сегодня в России отмечают день органов местного самоуправления. «Новый День» спросил у политологов, как они оценивают состояние муниципальной власти в целом и какие видят препятствия для ее эффективной работы. Эксперты сошлись только в одном: хороших мэров в России не хватает.

Так, политолог Сергей Мошкин считает, что местное самоуправление в России как самостоятельный институт в принципе не сложилось. Несмотря на то, что по Конституции 1993 года МСУ выведены из системы органов госвласти, очень быстро выяснилось, что они недостаточно защищены финансово. Местные сообщества зависимы от государственной власти, прежде всего региональной.

«Картина складывается достаточно невеселая. Де-юре местное самоуправление есть, а по факту – его нет, – считает эксперт. – Отдельная большая тема – это кадры. Управленцы в муниципалитетах – это те, кто ежедневно сталкивается с людскими проблемами. Это дороги, здравоохранение, коммуналка – весь традиционный букет. От территории к территории он мало меняется. Эти люди испытывают серьезные эмоциональные нагрузки, понимая, что зачастую помочь своим землякам они не могут – денег в муниципалитетах не хватает. Зарплаты у глав тоже невысокие. Так что можно сказать, что работа эта в высшей степени неблагодарная. Поэтому в небольших муниципалитетах просто кадровый голод. А когда руководителей на места назначает областная администрация, она часто смотрит не столько на способности человека, сколько на его исполнительность. Иногда это и вовсе приводит к негативной селекции», – считает Сергей Мошкин. По его мнению, в ближайшее время ситуация вряд ли существенно изменится.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ

Анатолий Гагарин настроен более оптимистично. Эксперт отмечает, что с появлением нового федерального закона о публичной власти началось слияние госвласти и местного самоуправления – нравится это кому-то или нет, и это может дать новый импульс развитию МСУ.

Обращаясь к противникам такого слияния, Анатолий Гагарин привел пример из недавней истории Урала: «Мы помним времена, когда муниципальная власть вела себя по принципу удельных князей, помним годы противостояние мэрии Екатеринбурга и областной власти. Кто-то говорит, что это было двигателем прогресса, но это лукавство. Лет пять, может быть, и был определенный импульс. А потом город и область сцепились в клинче, и Екатеринбург уступил позиции сначала Казани, потом Новосибирску и другим красивым городам. Помните, как это было? Один наш уважаемый руководитель говорит про другого: «Он снег не убирает», второй: «А у меня денег нет», в результате мы всем городом перепрыгиваем через сугробы. Сейчас есть возможность совместно выстроить систему, которая работает на интересы самих избирателей».

Однако проблема кадров в МСУ действительно стоит довольно остро. Требуется постоянное повышение квалификации муниципальных управленцев до уровня губернаторов, и первые шаги к этому сделаны – на федеральном уровне анонсировано создание «школы мэров» по аналогии с существующей «школой губернаторов», «выпускники» которой работают уже в 44 регионах. Но чтобы предъявлять к муниципалам повышенные требования, необходимо повышать уровень их зарплат. Хотя, отметил Гагарин, здесь необходимо работать не только с бюджетом, но и с избирателями: «Существует стереотип, что во власть, даже на местном уровне, идут только жулики, которые хотят нажиться. Безусловно, прецеденты были, а негативные кейсы всегда расходятся шире, чем позитивные. И все же необходимо разъяснять людям, что городские чиновники, как и все остальные, имеют право получать достойную зарплату за свой труд».

Как уже сообщал «Новый День», история местного самоуправления в России берет начало с 21 апреля 1785 года. В этот день императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам – первый законодательный акт в российской истории, посвященный муниципальным властям. Несколько лет назад наша редакция подготовила обзор наиболее интересных фактов из истории МСУ Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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