Депутат организовал субботник в летнем парке «Уралмаш» (ФОТО)

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев организовал субботник в летнем парке «Уралмаш», который участвует в народном голосовании «Комфортная городская среда».

В мероприятии приняли участие более 100 человек – неравнодушные жители района, активисты, спортсмены, старшие по домам. Все получили необходимый инвентарь, перчатки и мусорные пакеты. Во время субботника горожане навели порядок на территории детской площадки, собрали прошлогоднюю листву и траву, убрали ветки.

«Летний парк «Уралмаш» – место отдыха для всех поколений района. Давайте ему поможем стать еще лучше, поддержите его в голосовании за благоустройство территории. Проголосуйте сами, привлеките свои детей, мужей и жен, друзей. Вместе мы точно победим!» – призвал Алексей Вихарев.

Напомним, летний парк «Уралмаш» борется с другими городскими парками за получение федерального гранта на благоустройство в 2024 году. В прошлом году за парк проголосовало более 100 тысяч горожан, но «Уралмаш» чуть-чуть уступил Преображенскому парку в Академическом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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