В выходные уральцы увидят самый красивый звездопад весны

В эти выходные жители Урала смогут полюбоваться самым красивым весенним звездопадом. На 22-23 апреля приходится пик метеорного потока Лириды, когда в ночном небе можно увидеть до 18 падающих звезд в час. Условия для наблюдений складываются благоприятные. Луна уже прошла фазу новолуния, поэтому небо будет достаточно темным.

«Больше всего повезет уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 на 23 апреля, в районе 23 часов», – рассказал «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин.

Апрельские Лириды – один из древнейших метеорных потоков. Первые упоминания о нем появились 2,5 тысячи лет назад. С Земли кажется, что метеориты вылетают из созвездия Лиры, отсюда и название потока. Метеоры Лирид представляют собой частицы пыли от хвоста кометы C/1861 G1(Тэтчер), сквозь которые наша планета проходит каждый год.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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