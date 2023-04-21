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Пятница, 21 апреля 2023, 17:16 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пожар в Доме печати

Пожарные рассветы и реанимобиль прибыли в эти минуты к Дому печати в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», у здания стоит запах горелого пластика. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло где-то в подвальных помещениях. Подробности последуют позже.

Екатеринбург, Елена Васильева

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