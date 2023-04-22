Водитель «Газели» сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку

В Екатеринбурге в ДТП погибла пожилая женщина. Авария произошла сегодня около часа дня на улице Донбасской. Как сообщили в горГИБДД, 61-летний водитель «Газели» сдавал назад и не заметил 72-летнюю пенсионерку, которая решила перейти дорогу в неположденном месте. От полученных травм она скончалась.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении ТС, быть предельно внимательными при совершении маневров, к которым относятся: повороты, развороты, перестроения, движение задним ходом. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а при его отсутствии , переходить дорогу убедившись в своей безопасности», – добавили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Фото УГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Марина Иванова

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