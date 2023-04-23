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Воскресенье, 23 апреля 2023, 10:08 мск

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«Урал Опера Балет» получил «Золотую маску»

Театр «Урал Опера Балет» привез из Москвы «Золотую маску». Престижную премию получил спектакль «L.A.D.».
Церемония награждения прошла накануне в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
В этом году на главную театральную премию страны претендовали также Екатеринбургский театр кукол со спектаклем «Гоголь. Триптих» и театр музкомедии с «Маленькой серенадой».

Постановки еще шести екатеринбургских театров попали в лонг-лист премии: «Мираж» «ТанцТеатра», «Магнит» Свердловского академического театра драмы, «Майя» танцевального театра «Фора», «Евгений Онегин» Екатеринбургского театра оперы и балета, «Римские элегии» Ельцин Центра, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Театра юного зрителя.

Фото ДИП губернатора Свердловской области

Екатеринбург, Марина Иванова

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