«Урал Опера Балет» получил «Золотую маску»

Театр «Урал Опера Балет» привез из Москвы «Золотую маску». Престижную премию получил спектакль «L.A.D.».

Церемония награждения прошла накануне в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В этом году на главную театральную премию страны претендовали также Екатеринбургский театр кукол со спектаклем «Гоголь. Триптих» и театр музкомедии с «Маленькой серенадой».

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Постановки еще шести екатеринбургских театров попали в лонг-лист премии: «Мираж» «ТанцТеатра», «Магнит» Свердловского академического театра драмы, «Майя» танцевального театра «Фора», «Евгений Онегин» Екатеринбургского театра оперы и балета, «Римские элегии» Ельцин Центра, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Театра юного зрителя.

Фото ДИП губернатора Свердловской области

Екатеринбург, Марина Иванова

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