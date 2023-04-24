В майские праздники свердловчане будут подрабатывать таксистами и курьерами

В майские праздники 16% жителей Свердловской области планируют брать подработку. Как выяснил исследовательский центр «Зарплаты.ру», главная причина – кредиты, желание побыстрее рассчитаться с долгами мотивирует работать в праздники 26% респондентов. Подрабатывать из-за низкого дохода на основном месте работы будут 23%, 20% желают накопить деньги, у 14% заработок уйдет на финансовую подушку безопасности. 12% респондентов будут работать из-за нежелания сидеть дома, а для 5% подработка – это хобби.

Несмотря на то что толкает на работу в праздники в основном нехватка денег, на крупные суммы мало кто рассчитывает. Большинство – 50% – планирует заработать 5-10 тысяч рублей, больше намерены получить 20% респондентов, а меньше 5 тысяч заработают 30%.

В топ самых популярных профессий для подработки вошли:

таксист – 16%;

курьер – 12%;

комплектовщик товаров – 10%;

работник кол-центра – 9%;

работник на базе отдыха – 9%;

продавец – 7%;

няня – 6%;

грузчик – 5%;

фотограф – 4%;

промоутер – 4%.

Как указали 11% респондентов, они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе. Также в опросе прозвучали такие профессии, как копирайтер (3%), тренер по йоге (1%), писатель курсовых (2%), догситтер (1%).

Екатеринбург, Марина Иванова

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