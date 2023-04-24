Уральские вузы не попали в десятку сильнейших в стране

Одиннадцать вузов Свердловской области попали в число лучших в стране, при этом ни один не вошел в топ-10. По версии службы исследований hh.ru, самое большое количество баллов набрал Уральский федеральный университет, он занял 13-е место, это на три позиции ниже, чем год назад.

Следующий вуз – Уральский экономический – аж на 57-й позиции, минус 10 пунктов за год. Горный занял 77-е место (а был на 99-м). УрГУПС, Гуманитарный университет, УрГППУ, РГППУ, УГЛТУ и УрГАХУ заняли вторую сотню в списке, УГМУ и УрГЮА – в третьей сотне.

При этом самыми востребованными у работодателей вузами стали Гуманитарный университет и УрГЭУ.

Выпускники уральских вузов рассчитывают на зарплаты в пределах 40-50 тысяч рублей.

В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда, вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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