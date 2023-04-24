Ночью уральцы увидели северное сияние (ФОТО)

Минувшей ночью уральцы могли наблюдать северное сияние. Яркие вспышки в небе заметили жители Североуральска и Серова.

Астрономическое явление запечатлел фотограф Алексей Крючков. Он делал снимки в Североуральске, отметив, что последний раз полярное сияние такой силы видел в 2015 году.

Напомним, 22 апреля была зафиксирована крупная вспышка на Солнце. Спустя почти двое суток ударная волна солнечного выброса дошла до атмосферы Земли и вызвала мощную геомагнитную бурю. Северное сияние наблюдалось почти по всей России в городах, расположенных до 53-го градуса северной широты. Всполохи в небе было видно даже в Москве, Твери, Казани и Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей Крючков

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Владислав Тринько

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