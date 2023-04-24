На Урале усилят наблюдение за мусорными контейнерами

В Свердловской области в майские праздники будет усилено наблюдение за мусорными контейнерами. В этот период нередко они переполняются, в том числе – из-за субботников. «Все специалисты уже перешли на усиленный режим работы, будем отслеживать скопление мусора на контейнерных площадках и при необходимости вывозить его чаще. Дополнительная техника для вывоза ТКО уже добавлена на маршруты, при необходимости будут задействованы резервные машины», – сказала начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерина Лекомцева.

В пресс-службе регоператора напомнили, что после субботников листву надо сложить в мешки, а ветки обрезать до 1 м, связав в кипы. На контейнерных площадках их нужно сложить в отсек для крупногабаритных отходов или оставить рядом, если такого отсека нет, а при помешковом сборе – у дороги. При этом за пять дней до субботника надо оставить заявку в «Спецавтобазе» на дополнительный вывоз через текстовые сообщения в WhatsApp, Telegram, Viber или СМС по номеру: 8 (912) 690-07-00 либо на электронную почту sab@sab-ekb.ru.

Также в праздники кол-центр будет принимать звонки и консультировать по всем вопросам обращения с ТКО с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (800) 775-00-96. Режим очного приема клиентов изменится: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая центральный офис регоператора в Екатеринбурге на улице Посадской, 3, и обособленные подразделения в области работать не будут. В период со 2 по 5 мая офисы работают по обычному графику.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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