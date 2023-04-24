На мальчика в шапке с Z напал взрослый уралец (ВИДЕО)

В Екатеринбурге взрослый мужчина напал на девятилетнего мальчика. Ему не понравилось, что на ребенке надета шапка с нашивкой в виде буквы Z. Как пишет Justmedia.ru, инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда. Судя по всему, все произошло на улице Волгоградской.

Мужчина напал на мальчика в шапке с Z

Школьник вышел из подъезда, возле дома его схватил за руку прохожий и стал кричать на мальчика из-за его головного убора. Ребенок, к счастью, сумел вырваться и убежать, однако его родители обратились в полицию – с требованием проверить действия нападавшего с точки зрения законодательства о дискредитации ВС РФ.

Позднее инцидент прокомментировала мама мальчика. «Папа у нас работает в Росгвардии. Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку», – сказала она изданию.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга заявили, что не комментируют ситуацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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