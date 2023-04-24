Ведущим кулачных боев в Екатеринбурге станет дагестанский спортсмен

В Екатеринбурге в ближайшую субботу пройдет первый в истории города международный турнир по кулачным боям от RCC Hard, сообщили организаторы соревнований. Ведущим шоу станет известный боец страны Магомед Исмаилов, который совсем недавно выходил в октагон против уральского спортсмена Ивана Штыркова.

«Теперь Исмаилова ждет очередной дебют, но уже в иной роли: Лысый Хищник вместе с соведущими будет погружать фанатов RCC в новую для лиги дисциплину и раскрывать каждого участника турнира», – отметили в пресс-службе RCC.

Главным событием вечера станет поединок Сергея Кратоса против бразильского нокаутера Кристиана Фролича, а со-главным – встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России, и Михаила Колобегова, сделавшего карьеру в ММА.

Турнир RCC Hard пройдет на арене КРК «Уралец», его покажут в прямом эфире в четырех странах. В России шоу покажет бойцовский телеканал UDAR.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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