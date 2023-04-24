В Родительский день мэрия запустит дополнительные автобусы к кладбищам

В Родительский день, 25 апреля, администрация Екатеринбурга организует дополнительные автобусы к двум городским кладбищам.

По информации ЕМУП «Гортранс», движение автобусов будет организовано по следующим дополнительным маршрутам:

– № 82 «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище». Поедет по улицам: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко. Начало движения от станции метро Ботаническая – 09:00, интервал движения на маршруте 18-20 минут. Отправление последнего рейса от Нижне-Исетского кладбища – в 19:00;

– № 99 «Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное». Поедет по улицам: Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище. Начало движения от площади Первой Пятилетки – 08:30, интервал движения на маршруте 20-30 минут. Отправление последнего рейса от Окружного кладбища – в 19:00.

Напомним, Родительский день (Радоницу) православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. Это день особого поминовения усопших, когда принято посещать могилы близких.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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