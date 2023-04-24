Количество рейсов из Екатеринбурга в Дагестан увеличится до 11 в неделю

С 30 апреля еще одна авиакомпания будет летать из Екатеринбурга в Махачкалу. Nordwind планирует запустить рейсы по пятницам и воскресеньям.

«Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 дважды в неделю по пятницам и воскресеньям. Вылеты из Екатеринбурга запланированы в пятницу в 05:20, в воскресенье – в 17:35, прибытие в Махачкалу – в 06:25 и 18:40 соответственно. Указано местное время», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Билеты на май стоят от 6 до 12 тысяч рублей в одну сторону (минимальный тариф без багажа).

Дагестан в этом году станет одним из самых популярных направлений: туда запланировано до 11 рейсов в неделю. Помимо Nordwind в Махачкалу будут выполнять рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии» (ежедневно) и Red Wings (дважды в неделю).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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