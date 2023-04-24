На Среднем Урале ожидается сильный ветер

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о сильном ветре. По прогнозам синоптиков, 25 апреля местами ожидается усиление ветра до 18 м/с.

Спасатели просят жителей соблюдать меры пожарной безопасности и не разводить огонь на открытом воздухе. Также следует ограничить работы на высоте. Автомобилистам не следует парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитам. В МЧС также рекомендуют жителям убрать хозяйственные вещи со двора и незастекленных балконов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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