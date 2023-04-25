В Екатеринбурге потеплеет до +23

В Екатеринбурге серьезное потепление, сегодня воздух прогреется до +23 °C. Правда, будет весьма ветрено, ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Завтра похолодает до +17…+19°, в четверг ожидается на градус выше. Ветер будет дуть южный, 3-8 м/с. Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Апрель в этом году в среднем на +1,2 градуса теплее нормы, самой теплой была первая неделя, 5 апреля стало самым теплым за все время наблюдения – 21,2 градуса. Но затем резко похолодало, вплоть до отрицательных температур, например, 14 апреля Уральский гидрометцентр зафиксировал -11,4 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

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