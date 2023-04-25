Сильный пожар произошел на складе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в складских помещениях на улице 40-летия ВЛКСМ произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Там уточнили, что площадь возгорания небольшая – 60 квадратных метров, однако пожару присвоен повышенный ранг, так как огонь может перекинуться на соседние здания.

Сейчас на месте работают несколько расчетов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»