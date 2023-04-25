В поселке Изоплит появится горячая вода летом благодаря новой котельной (ФОТО)

В микрорайоне Изоплит Екатеринбурга появилась автоматизированная газовая котельная компании «Т Плюс», которая сменила изношенную советскую котельную 1936 года постройки. Новый объект обеспечивает теплом 48 жилых домов поселка, а также детский сад, санаторий и школу.

Новая котельная Новая котельная Новая котельная Новая котельная Новая котельная Новая котельная Новая котельная

«Котельная была построена в 2022 году, прошла пуско-наладочные испытания и с 1 марта введена в эксплуатацию. Ее мощность составляет 6 МВт. На объекте установлены современные жаротрубные котлы и теплообменное оборудование для разделения контуров тепловой сети и котлов. Все автоматизировано, котельная работает без обслуживающего персонала. Подача тепла регулируется автоматически, реагируя на изменения погоды. Отключение горячей воды во время опрессовок для жителей Изоплита теперь осталось в прошлом. Более того, с новой котельной есть возможность подачи в поселок горячей воды в летний период, чего раньше не было», – рассказал технический руководитель локальных котельных Свердловского филиала «Т Плюс» Сергей Калач.

Сергей Калач

Старое здание котельной занимает огромную площадь на улице Изоплитной. Энергетики отмечают, что восстановить изношенное оборудование уже невозможно, поэтому было принято решение о строительстве компактной газовой котельной с применением самых современных инженерных решений. На реализацию проекта компания потратила 22,7 миллиона рублей.

Старая котельная Старая котельная Старая котельная Старая котельная Старая котельная Старая котельная Старая котельная Старая котельная Старая котельная

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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