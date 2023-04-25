В Каменске-Уральском за крупную взятку осужден психиатр

В Каменске-Уральском вынесли приговор психиатру, который получил от родственников своего пациента взятку в размере 90 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина 1985 г.р. работал врачом-психиатром в «Южной психиатрической больнице» – филиале ГБУЗ «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница». Следствие доказало, что в 2020 году он получил крупную взятку за то, что положил пациента в больницу и дал заключение о наличии у него стойкой утраты трудоспособности в связи с психическим заболеванием, а также направил пациента на медико-социальную экспертизу с целью присвоения ему инвалидности 1 группы.

Осужденный свою вину не признал. Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил психиатра к штрафу в 300 тыс. рублей и на два года лишил его права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в области здравоохранения.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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