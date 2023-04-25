В Первоуральске крупный пожар на пилораме

В поселке Прогресс в пригороде Первоуральска горит пилорама. Огонь охватил 1500 квадратных метров, есть угроза распространения пожара на жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сообщение о возгорании поступило сегодня в 12:20. В тушении пожара участвуют 22 спасателя и 7 пожарных машин. Сотрудники МЧС пытаются локализовать пожар. В помощь спасателям задействован пожарный поезд. Информации о пострадавших в происшествии нет.

Напомним, сегодня дневная температура воздуха поднялась до +21°. В регионе действует особый противопожарный режим.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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