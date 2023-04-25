В Свердловской области перекрыли дорогу из-за лесного пожара (ФОТО)

Госавтоинспекция перекрыла движение на участке дороги «Нижняя Синячиха – Ирбит» из-за лесного пожара и сильного задымления. Ограничения введены с 31-го по 35-й километр.

«Сильное задымление значительно снижает видимость на дороге, проезд по этому участку стал небезопасным. На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей о вариантах объезда, который возможен по автодороге «Коптелово – Костино- Невьянское», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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