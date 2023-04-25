В Екатеринбурге построят 90 км новых водоводов

Рост Екатеринбургской агломерации требует развития сети водоснабжения. В планах города – построить около 90 км новых водоводов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь об этом шла сегодня на заседании, которое провел Алексей Орлов. Глава города напомнил, что в Екатеринбурге планируется увеличение объемов жилищного строительства в юго-западной и южной частях Екатеринбурга (Академический, Академический-2, Солнечный и ряд других районов). Кроме того, вырастут площади нежилого строительства в юго-восточной части мегаполиса и на прилегающих территориях Сысертского и Арамильского городских округов. Для реализации этих планов необходимо покрытие нарастающего дефицита мощностей систем водоподачи и водоотведения.

Начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов рассказал присутствующим о планах строительства Южной системы питания. По его словам, дальнейшие темпы развития столицы Урала зависят от своевременных решений по инженерной инфраструктуре, в том числе по системе водоснабжения. Основным его источником является каскад Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ на реке Чусовой. Резервный источник водоснабжения в настоящее время отсутствует.

Южная система питания дополнит существующую схему подачи воды от реки Чусовой. Предлагается использовать Верхне-Макаровское и Ново-Марьинское водохранилища с подачей воды на перспективную Южную фильтровальную станцию. В перспективе планируется строительство новых водохранилищ в верховьях реки Чусовой и реки Ревды для обеспечения развития как Екатеринбурга, так и агломерации.

По информации директора по реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» Александра Рыбина, Южная система питания – это система подачи воды на Южную фильтровальную станцию производительностью 200 тысяч кубометров в сутки. Реализация проекта включает в себя строительство в общей сложности около 90 километров сетей водоводов и сооружений.

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Екатеринбург, Елена Владимирова

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