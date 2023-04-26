В Екатеринбурге замечены пьяные свиристели

Екатеринбуржцы сообщают о том, что в городе появились неадекватные свиристели. Птицы, покачиваясь, ходят по асфальту, некоторые на нем просто лежат.

Как поясняют орнитологи, свиристели поедают остатки яблок, рябины и другие ягоды, которые находят на деревьях и в траве после зимы. После наступления тепла содержащийся в плодах сахар бродит и превращается в этиловый спирт. Птицы, поедая ту же рябину, к примеру, получат алкогольное отравление и интоксикацию продуктами жизнедеятельности плесневых грибов.

С лежащими на земле пьяными птицами делать ничего не надо. Они самостоятельно придут в себя и вернутся к нормальному образу жизни.

Екатеринбург, Елена Васильева

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