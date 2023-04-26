Школьники и студенты из Сибири и Урала соревновались в мехатронике и электромонтаже на чемпионате ЕВРАЗа

В Качканаре прошел III открытый чемпионат ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям среди школьников и студентов. Участники демонстрировали знания и умения в мехатронике, электромонтаже, инженерном дизайне, охране труда, лабораторном химическом анализе и сварочных технологиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа, в мероприятии участвовали 89 школьников и 57 экспертов из Качканара, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Нижней Туры и Лесного. Отмечается, что количество участников увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. В компетенциях «Мехатроника» и «Электромонтаж» участники выполняли задания в командах по два человека, во всех других – индивидуально. Состязания проходили в аудиториях Качканарского горно-промышленного колледжа, лицея № 6 и в центре профессиональных компетенций, оборудованном в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ЕВРАЗа, правительства Свердловской области и администрации Качканарского городского округа.

В компетенции «Электромонтаж» победили учащиеся качканарского лицея № 6 Виктор Фомин и Владислав Дворников, поскольку они быстрее и качественнее всех собрали электросхему. В компетенции «Мехатроника» лучшими стали Устин Горохов и Виктория Степаненко из школы 75/42 Нижнего Тагила, которые в тандеме написали программу, осуществили сборку компонентов станций сортировки и упаковки для заготовок, произвели электрические и пневматические подключения, а затем пусконаладочные работы. В компетенции «Лабораторный химический анализ» победила Варвара Макарова из лицея № 6 Качканара. В компетенции «Инженерный дизайн CAD» первое место занял Игнат Кучин из школы 75/42 Нижнего Тагила, разработавший наиболее точную модель вентилятора. В сварочных технологиях одержал победу Иван Павлов, студент Кузнецкого металлургического техникума им. Бардина И. П. Наилучший результат в компетенции «Охрана труда» продемонстрировала воспитанница центра «Меридиан» из Новокузнецка Татьяна Шушуева, ее оценка состояния пострадавшего – его роль выполнял манекен – оказалась наиболее полной, а действия правильными.

«Главная цель чемпионата – мотивировать подростков к саморазвитию и обучению высокотехнологичным профессиям, помочь определиться с непростым выбором своей будущей профессии. С каждым годом все больше участников, мы добавляем новые компетенции, организуем экскурсии на ЕВРАЗ КГОК. Конкурс проводится в два дня. Уровень подготовки юных мехатроников, электромонтеров, лаборантов и представителей других компетенций возрастает, что говорит об устойчивом интересе школьников к профессиям и технологиям ЕВРАЗа. Компании нужны квалифицированные специалисты, и мы видим в участниках чемпионата будущих высококлассных специалистов, наших коллег», – говорит директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

«В год 60-летия ЕВРАЗ КГОК чемпионат собрал рекордное количество участников, и это вселяет уверенность в лучшее будущее наших предприятий, городов присутствия, отрасли в целом. Уверен, за дни состязаний участники прочувствовали глубину профессий, получили заряд энергии на дальнейшие поступательные шаги к мастерству и усилили свое желание продолжить обучение в учреждениях среднего и высшего образования, где ЕВРАЗ реализует проекты, оборудует современные лаборатории», – отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

В дни чемпионата в аудиториях и на развлекательных площадках с VR-тренажерами, видеоспиннером побывали группы учащихся общеобразовательных учреждений Качканара. Торжественные церемонии открытия состязания и чествования победителей прошли во Дворце культуры Качканара с участием творческих коллективов. Отмечается также, что в группе ЕВРАЗа в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-трансляцию с площадок посмотрели более 18 000 пользователей.

Качканар, Елена Васильева

В Качканаре школьники и студенты соревновались на чемпионате ЕВРАЗа, уже третьем по счету Победители чемпионата ЕВРАЗа

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