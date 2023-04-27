Туристы из Екатеринбурга сорвались со скалы в Сочи, их эвакуировали на вертолете

В Сочи двое туристов сорвались со скалы на хребте Ачишхо. Женщина ударилась головой и потеряла сознание, а ее сын травмировал ногу, но сумел вызвать спасателей. Туристов пришлось эвакуировать на вертолете.

«16-летний подросток из Екатеринбурга упал со скального участка и травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму. По телефону молодой человек сообщил, что она находится в бессознательном состоянии, – сообщает пресс-служба МЧС России. – Спасатели на вертолете Ка-32 вылетели к предполагаемому месту нахождения туристов. Обнаружив пострадавших на склоне хребта Ачишхо, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с применением бортовой лебедки подняли их на борт и позже передали врачам скорой помощи».

По предварительным данным, мать с сыном отправились в поход в горы, не зарегистрировав свой маршрут. Сейчас оба госпитализированы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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