В Екатеринбурге начался сезон ямочных ремонтов

В Екатеринбурге начали латать дыры на дорогах. По сообщению автомобилистов, к сегодняшнему утру засыпали выбоины на улице 8 Марта. Определенного графика и схемы таких работ нет, о том, что на дороге будет некоторое затруднение в движении, заранее не предупреждают. Работы выполняют районные ДЭУ, прежде всего учитывая погодные условия. Ямы заделывают горячей битумной смесью и холодным асфальтом с помощью машин БЦМ – чтобы они начали работать, необходимы стабильные плюсовые температуры и отсутствие осадков. Поэтому чаще всего в Екатеринбурге ямочный ремонт начинается в апреле.

По итогам прошедшей зимы асфальт исчез местами на проспекте Ленина и на улице 8 Марта, на Малышева «проклюнулись» рельсы, которые замуровали более 30 лет назад, жуткие колеи появились на Объездной и на многих улицах на периферии.

Екатеринбург, Марина Иванова

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