На Кольцовском тракте начали срезать колеи (ФОТО)

На Кольцовском тракте на полосе в направлении аэропорта начали срезать колеи. Работы ведет «Трест Уралтрансспецстрой». Предприятие планирует завершить их до конца июня. За это время должны отремонтировать почти пятикилометровый участок.

Сейчас перекрыты две полосы, скорость движения снижена, в воздухе стоит пыль.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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