В мэрии рассказали, какие цветы высадят на клумбах

В центре Екатеринбурга клумбы подготовили для высадки цветов. В пресс-службе администрации города «Новому Дню» сообщили, что «Зеленстрой» обустроит более 5,5 га цветников.
«Используется ассортимент цветочных культур, устойчивых в городской среде: шафран, петуния, тагетес, сальвия, бальзамин, бегония, цинерария и другие», – сказали там.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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