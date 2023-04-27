Пожароопасная погода на Урале сохранится еще несколько дней

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, как погода влияет на распространение пожаров на Среднем Урале и когда в регион придут спасительные дожди.

«Апрель был достаточно сухой. В северных районах области выпало от 4 до 20% месячной нормы осадков, а температура воздуха в 20-х числах апреля достигла 20-23 градусов тепла. Еще одним неблагоприятным фактором стал ранний сход снега, поэтому почва уже успела подсохнуть. Но, конечно, погода не может быть явной причиной возникновения пожаров. Только 10-15% лесных возгораний случается из-за сухих гроз. Остальные пожары возникают по причине неосторожного обращения с огнем. На сегодняшний день в северных и южных районах Свердловской области сохраняется третий класс горимости леса, а в отдельных районах на севере региона – самый высокий, четвертый, класс пожарной опасности. Такие погодные условия прогнозируются и в последующие дни. В районах, где уже есть очаги возгорания, сотрудники метеослужбы передают данные МЧС каждый час, особый упор делается на сведениях о направлении и силе ветра», – отметил Галина Шепоренко.

По прогнозу Уралгидрометцентра, сейчас по северной территории Среднего Урала проходит циклон, который принесет с собой небольшие дожди. В течение сегодняшнего дня и ближайшей ночи можно ожидать выпадение 2-3 мм осадков. В некоторых местах могут прогреметь грозы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Затем ветер ослабеет и сменит направление с юго-западного на северный, начнет поступать холодный воздух. На севере Свердловской области в ближайшие две ночи ожидаются заморозки до -5 °C, днем воздух прогреется до +7…+12°, в южных районах будет на несколько градусов теплее.

В субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, существенных осадков не ожидается. Но 1 и 2 мая на территорию региона зайдет еще один циклон, который принесет дожди, особенно в юго-западной части области. Похолодание в майские праздники сможет несколько снизить пожароопасность, отметила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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