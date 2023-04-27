В ЗАГСе рассказали, сколько уральцев меняют пол каждый год

Ежегодно в Свердловской области пол официально меняют полтора-два десятка человек. Это следует из ответа на запрос «Нового Дня» в управление ЗАГС региона. Так, в 2020 году по паспорту из мужчин в женщин и наоборот перевоплотились 15 человек. В 2021-м – 24 человека. В 2022-м – 22.

Сама возможность менять пол в паспорте у россиян появилась в 2018 году. Для этого надо предоставить справку о смене мола, выданную медицинским учреждением. При этом выдать такую справку могут и без проведения хирургической операции.

Сейчас депутаты Госдумы собираются запретить смену пола в паспорте законодательно, поскольку возникла правовая коллизия.

«Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», – сказал в интервью ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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