«Надзорные органы не могут охватить все территории», – чиновник о причинах пожаров в Свердловской области

На территории Свердловской области за минувшие сутки было ликвидировано 15 природных пожаров, еще 14 возгораний продолжают действовать. В общей сложности огонь прошел 1146 гектаров. Такие данные привел на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

На данный момент распространяется крупный лесной пожар на границе Свердловской и Курганской областей. Возгорание произошло на землях Минобороны. Согласно данным сервиса «Карта пожаров», на этом участке зафиксировано 13 очагов.

«Новый День» спросил у Сергея Куплевацкого, почему не работают ограничения особого противопожарного режима, который был объявлен в Свердловской области с 15 апреля.

«В 96% случаев лесные пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, это рукотворные пожары. Огонь приходит в основном с земель сельскохозяйственного назначения. То есть сельхозпроизводители или дачники сжигают траву и мусор. Понятно, что надзорные и контрольные органы не могут полностью охватить весь объем территорий, и случаются такие ситуации, как было 25 апреля. Поэтому в преддверии майских праздников еще раз обращаюсь к гражданам – не разводите открытый огонь на дачах, в лесах и на любых природных территориях. Пожар не ведает границ, и написанные правила на бумаге ему безразличны. Если пожар начался, он распространяется на все», – отметил представитель лесного департамента.

Напомним, 25 апреля в Свердловской области было зарегистрировано 6 крупных техногенных пожаров и 23 лесных. Всего за сутки в регионе сгорели 140 жилых домов. В поселке Сосьва и деревне Неустроево объявлена чрезвычайная ситуация, также сильно пострадал от огня поселок Таежный. Сегодня глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев проводят встречи с жителями, потерявшими в пожаре жилье и имущество.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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