Спасатели выпустили предупреждение о сильном ветре

В Свердловской области завтра ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. «Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», – советуют в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что в период сильного ветра может еще больше осложняется пожароопасная обстановка. Поэтому разводить огонь строго запрещено, тем более в области действует особый противопожарный режим. Напомним, ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что апрель в области был сухой и очень теплый, снег сошел рано. Все эти факторы привели к ухудшению пожароопасной обстановки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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