Уральские ученые научились извлекать золото и серебро из медно-колчеданной руды

Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Турции и Франции нашли способ извлекать золото и серебро из насыщенных медью растворов, которые образуются при выщелачивании золотосодержащей руды.

«Ввиду развития электроники, «зеленой» энергетики и производства электромобилей мировой спрос на золото и серебро постоянно растет. Поэтому все актуальнее становится извлечение благородных металлов из низкосортного сырья. Исходная руда, которая использовалась в нашем исследовании, как раз характеризуется низким содержанием меди, а также наличием сопутствующих примесей. Поэтому результаты нашего исследования могут быть использованы для усовершенствования технологии переработки руд такого типа, которые представлены по всему миру, в том числе в России», – пояснил научный сотрудник кафедры металлургии цветных металлов УрФУ Алексей Крицкий.

В исследованиях ученые использовали медно-колчеданную руду с месторождения Мастра (Турция), содержащую золото, серебро и медь. Для эффективного извлечения благородных металлов – золота и серебра – руда была предварительно измельчена и подвержена окислительному обжигу в печи с последующим выщелачиванием цианистыми растворами. В качестве сорбентов использовали активированный угол и два вида смол.

Наилучшие сорбционные свойства в отношении золота и серебра показала смола Purogold S992. При ее использовании в оптимальных условиях удается извлечь из раствора более 99% золота и серебра, при этом извлечение меди ограничивается 5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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