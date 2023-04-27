Эхо пожаров: в четырех муниципалитетах области введен режим ЧС

По указу губернатора Евгения Куйвашева режим чрезвычайной ситуации введен в четырех муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Это поселок Сосьва, поселок Таежный в Махневском МО, деревня Неустроева в Ирбитском районе и город Карпинск.

Согласно документу, ответственными лицами за работу штаба по ликвидации последствий сильных пожаров назначены министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев и начальник ГУ МЧС региона Виктор Теряев.

25 апреля в результате масштабных пожаров в Свердловской области сгорело порядка 140 жилых домов. Больше всего пострадала Сосьва, где сгорело больше 90 строений и лечебно-исправительная колония. На выплаты компенсаций жителям выделено 95 миллионов рублей из резервного фонда регионального бюджета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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