Центр Екатеринбурга 30 апреля перекроют из-за эстафет

В это воскресенье, 30 апреля, в Екатеринбурге пройдут сразу две легкоатлетические эстафеты – «Весна Победы» и «Майская гроза». Центр города перекроют с самого утра.

По данным горадминистрации, с 08:30 до 15:00 будут закрыты:

– улица 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

– улица 8 Марта от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– улица Бориса Ельцина от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;

– проспект Ленина от улицы Хохрякова до Карла Либкнехта;

– улица Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Первой, с 9:00 до 12:00, пройдет эстафета «Весна Победы», в которой примут участие 2300 спортсменов. Они пробегут 2 километра от площади 1905 года по Ленина, Толмачева и обратно до площади 1905 года. «Майская гроза» стартует в 12:30. Почти 2 тысячи участников от ДИВСа пробегут по набережной реки Исеть до проспекта Ленина. Далее дистанция идет до улицы Вайнера с поворотом на 8 Марта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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