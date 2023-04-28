Центробанк нашел на Урале восемь черных кредиторов

За первый квартал этого года в Свердловской области обнаружено восемь черных кредиторов, которые маскировались под ломбарды или микрокредитные компании.

Эти фирмы предлагали оформить займы, в том числе под залог имущества и под поручительство, причем всем, даже тем, у кого отрицательная кредитная история. Но черные кредиторы работают вне правового поля и не поднадзорны Банку России. Они могут начислять завышенные проценты и специально чинить препятствия, чтобы образовывалась просрочка, долги же потом «выбиваются», в том числе физически.

Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, еще одна обнаруженная нелегальная компания – посредник, который обещал помочь с привлечением инвестиций и размещением денег под высокий процент, никакой лицензии на этот вид деятельности коммерсанты не получали. С ними будут разбираться правоохранительные органы.

«Заключая договор с финансовой компанией, важно проверить, легально ли она работает. Сделать это можно в справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Также необходимо убедиться, что ее нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», – добавили в Банке России.

Екатеринбург, Марина Иванова

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