Мотоциклисты отменили открытие сезона

В Екатеринбурге не будет открытия мотосезона, которое традиционно проводится в первых числах мая. Об этом «Новому Дню» сообщил представитель мотоклуба «Черные ножи МС» Евгений Семененков.

«Завтра будет проходить городское открытие в Каменске-Уральском. В Екатеринбурге пока откладывается на неизвестный срок», – отметил он, не уточнив причин отмены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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