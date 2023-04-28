Мотоциклисты отменили открытие сезона

В Екатеринбурге не будет открытия мотосезона, которое традиционно проводится в первых числах мая. Об этом «Новому Дню» сообщил представитель мотоклуба «Черные ножи МС» Евгений Семененков.
«Завтра будет проходить городское открытие в Каменске-Уральском. В Екатеринбурге пока откладывается на неизвестный срок», – отметил он, не уточнив причин отмены.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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