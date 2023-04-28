В ГИБДД рассказали, сколько человек погибли в ДТП с велосипедистами и мотоциклистами

В ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов в прошлом году погибли 12 человек, рассказал командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Всего в 2020-м было зарегистрировано 105 ДТП с велосипедистами, в которых также пострадали 63 человека, а с участием мотоциклистов – 163 ДТП, в них пострадали 57 человек.

В этом году также уже регистрируются аварии с участием двухколесного транспорта. Так, 22 ДТП с участием водителей велосипедов и 11 – с мотоциклами.

«За прошлый год сотрудники ГИБДД привлекли 1830 нарушителей-велосипедистов к ответственности и 220 нарушителей-мотоциклистов. За четыре месяца этого года – 212 велосипедистов и семеро мотоциклистов», – сообщил Беляков.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», Беляков объяснил, что нередко среди велосипедистов и мотоциклистов есть повторные нарушители. «При выявлении неоднократных нарушений инспектор старается провести беседу и обратить на это внимание, что так нельзя делать», – отметил он.

По его словам, чаще всего велосипедисты не спешиваются при пересечении дороги на пешеходом переходе, а мотоциклисты – управляют транспортным средством без мотошлема, без документов или с закрытым госномером.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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