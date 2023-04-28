В окрестностях Екатеринбурга тлеет торфяник

Екатеринбуржцы сегодня жалуются на запах гари в воздухе, особенно отчетливо он слышен на Уралмаше.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в районе поселка Шабры на площади 700 кв. м тлеет торфяник. На месте работает 16 пожарных и 4 единицы техники.

Добавим, сегодня в городе пасмурно и временами идет дождь. По данным портала Gismeteo, сейчас в Екатеринбурге дует слабый юго-западный ветер, а влажность воздуха достигает 81%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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