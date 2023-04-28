Гаишник рассказал, с какого возраста нужно пользоваться велодорожкой

В Госавтоинспекции Екатеринбурга дали разъяснения, с какого возраста дети на велосипедах или самокатах должны уйти на велодорожку и ехать по ней, а не по тротуару. Отвечая на вопрос «Нового Дня», командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Александр Беляков уточнил, что это не зависит от возраста.

«При наличии велодорожки или велопешеходной дорожки двигаться необходимо только по ней всем водителям и средств индивидуальной мобильности, и велосипедов. Вне зависимости от того, сколько им лет», – подчеркнул он.

Напомним, электросамокаты способны развивать скорость до 25 километров в час, при такой скорости российское законодательство позволяет им двигаться по велодорожкам и пешеходным зонам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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