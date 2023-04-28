В Сосьву отправили машину с медикаментами

Пострадавшим от пожара в Сосьве отправили машину с медикаментами. Это уже второй этап поддержки местных жителей, пострадавших от большого пожара, случившегося на этой неделе в поселке.

«Сегодня днем к пострадавшим отправится машина с медикаментами, бинтами и заживляющими мазями, а ночью в лагерь размещения уже доставили средства личной гигиены, подгузники для детей и постельное белье. Именно с такой просьбой обратились жители во время вчерашней поездки волонтеров Фонда святой Екатерины на место», – отметили в фонде.

Вчера от фонда жителям поселка передали 2,5 тонны чистой воды, 50 электрических плиток для готовки в полевых условиях и 500 продуктовых наборов, в каждый из которых входит десять килограмм продуктов долгого хранения: тушенка, макароны, рис, печенье, кофе, чай и сгущенка.

Екатеринбург, Елена Васильева

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