Детская железная дорога в ЦПКиО с 1 мая будет работать без выходных

Свердловская детская железная дорога в парке Маяковского в Екатеринбурге переходит на летний график работы. С 1 мая и до 30 сентября поезда будут курсировать ежедневно.

Первый поезд со станции Екатеринбург-Детский будет отправляться в 11:00, последний – в 18:28 в будни, в 20:27 – в выходные и праздничные дни. Рейсы будут выполняться каждый час.

Сейчас парк подвижного состава ДЖД насчитывает пять действующих локомотивов (в том числе раритетный узкоколейный паровоз) и девять пассажирских вагонов, включая два отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag.

С 2016 года на базе малой магистрали действует Музей узкоколейных железных дорог. На открытой выставочной площадке представлено более 50 образцов техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.

В апреле 2023 года коллекцию музея пополнили два редких образца: отечественная автомотриса АМ1 – самоходный вагон, предназначенный для перевозки пассажиров, а также промышленный паровоз с вертикальным котлом Cockerill, который был выпущен в 1890-х годах в Бельгии и на сегодняшний день является самым старым экспонатом музея.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»