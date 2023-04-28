В Екатеринбурге вырос спрос на услуги по ремонту одежды

В Екатеринбурге растет спрос на услуги швейных ателье. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации города.

Как отмечают руководители предприятий, горожане стали чаще обращаться по поводу ремонта одежды – это замена молний, укорачивание брюк, реставрация тканей, замена пуговиц и прочее. При этом стоимость услуг ателье за минувший год выросла на 10-15% в связи с удорожанием материалов.

Мастерские по пошиву одежды теперь отшивают более доступную одежду и выпускают ее меньшими партиями. Импортные европейские ткани частично заменены на ткани из Турции, Китая и Узбекистана.

Согласно данным комитета по бытовому обслуживанию населения, сейчас в Екатеринбурге работает 506 швейных и трикотажных ателье. В 2021 году их было 492. А вот количество мастерских по ремонту обуви в городе снижается – два года назад их было 317, а сейчас только 304. Спрос на услуги по ремонту обуви носит сезонный характер: у мастеров обычно появляется больше работы весной и осенью. Цены на ремонт обуви в городе тоже выросли из-за повышения стоимости расходных материалов.

Также в городе действуют 429 сервисных центров по ремонту бытовой техники и смартфонов. Спрос на их услуги остается стабильно высоким, но цены в этой сфере выросли незначительно, отмечают в мэрии. Хотя в 2022 году стоимость комплектующих и запчастей для ремонта техники подскочила в 2-3 раза.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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