Дорожники перекроют трассу Екатеринбург – Пермь в шести местах

Движение по трассе между Екатеринбургом и Пермью в праздничные выходные будет ограничено, предупредили в Уралуправтодоре. Сразу на нескольких участках будет организован реверс или объезды.

На 200-м км будет организовано реверсивное движение из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути. На участке 218 – 220 км также будет организован реверс, но со светофором, так как там проводятся работы на полотне. На 218-м км, на мосту через Тюш, будет создан объезд. Двигаться по нему можно только со скоростью 20 километров в час. На 231-м км будет организовано реверсивное движение из-за ремонта моста через реку Пут. На участке 240 – 241 км будет объезд с ограничением по скорости в 50 километров в час из-за дорожных работ. Аналогично на 280-м км будет организован путь в объезд, где можно двигаться только со скоростью 50 километров в час.

«Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров. Они продолжатся до 2024 года. Рекомендуем в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее. При возможности используйте альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт, либо вовсе откажитесь от поездки на личном автомобиле», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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