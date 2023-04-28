К Царским дням в Екатеринбурге появится путеводитель по «синей линии»

В год 300-летия Екатеринбурга и 105-летия гибели Царской семьи в городе появится еще один тематический электронный и печатный путеводитель – по маршруту «Святая (синяя) линия Екатеринбурга». Этот маршрут соединяет памятники истории и культуры, связанные с Царской семьей и хранящие память о достижениях России в эпоху правления последнего российского императора.

Всего в пешем маршруте Святой линии 11 объектов. Его протяженность чуть более шести километров. Чтобы пройти по нему, турист или паломник потратит полтора-два часа. Путешествуя по этому маршруту, жители города и его гости узнают, как и чем связан Екатеринбург с Царской семьей, какие памятники архитектуры сохранились с того времени. Напомним, в Екатеринбурге есть также маршрут Красная Линия. Это прорисованный прямо на асфальте пешеходный туристический маршрут, соединяющий между собой основные памятники архитектуры и истории города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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