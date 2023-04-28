На Урале открыли сбор помощи погорельцам

В Свердловской области благотворительный фонд «Верь и живи!» открыл сбор средств на оказание помощи людям, пострадавшим от пожаров в регионе. Все собранные деньги и вещи распределят по заявкам от муниципалитетов, которые пострадали от огня, в частности, поселки Сосьва и Таежный, деревня Неустроева, Карпинск.

Реквизиты фонда доступны на информационном портале правительства региона. Единый пункт сбора помощи пострадавшим от пожаров действует в Екатеринбурге в Доме добровольцев на Крылова, 2. Здесь принимают продукты питания, одежду, средства личной гигиены для погорельцев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Сьемочная группа «Нового Дня» накануне побывала в Сосьве и поговорила с местными жителями. Они рассказали, в чем нуждаются пострадавшие от пожара семьи.

Жители Сосьвы о пожаре, потерях и будущем

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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