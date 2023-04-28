В Екатеринбурге на большой скорости перевернулся автозак с задержанными

На улице Готвальда в Екатеринбурге полицейский автомобиль, перевозивший задержанных, попал в ДТП и перевернулся. По сообщению очевидцев, автозак двигался на большой скорости.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пассажиров автозака пришлось доставать через люк, потому что машина лежала на дверце. Затем их пересадили в другой автомобиль и увезли.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в автомобиле перевозили пятерых задержанных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»